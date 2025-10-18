

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری در نشست وزرای محیط زیست کشور‌های شرکت‌کننده در اجلاس بین‌المللی «پسماند صفر» در استانبول، بر ضرورت اقدام‌های آگاهانه و هوشمندانه در مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی جهان امروز تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از دولت ترکیه به‌دلیل میزبانی این رویداد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در راستای مسئولیت‌های جهانی خود، عضو چهار کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با پسماند است و در مذاکرات جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک مشارکتی فعال دارد.

انصاری با اشاره به اهمیت نقش جوامع محلی در مدیریت مؤثر پسماند افزود: زنان و تشکل‌های مردم‌نهاد سهم بسزایی در ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دارند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تشکل محیط‌زیستی در ایران در حوزه پسماند فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با بیان اینکه دستیابی به «پسماند صفر» مستلزم پایبندی جهانی به اصل پنج‌گانه ۵R (کاهش، استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی و بازنگری) است، افزود: این رویکرد می‌تواند تهدید‌ها را به فرصت و زباله را به منبع تبدیل کند.

وی خواستار هم‌افزایی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برای تحقق این هدف مشترک شد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، این اقدام را علاوه بر نقض فاحش حقوق بشر، موجب خسارات شدید زیست‌محیطی دانست و تأکید کرد که این حملات آثار بلندمدتی بر منابع طبیعی و سلامت اکوسیستم‌ها خواهد داشت.