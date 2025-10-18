به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان با اشاره به مرگ چهار نفر بر اثر سانحه رانندگی در این شهر گفت: نخستین حادثه تصادف رانندگی صبح امروز بین دو دستگاه خودرو سمند در محور بوکان- میاندوآب روی داد که متأسفانه بر اثر شدت جراحات راننده هر دو خودرو در دم جان باختند که امدادگران آتش نشانی پس از آزاد سازی، پیکر آنان را به بیمارستان شهید قلی پور بوکان منتقل کردند.

رسول معروفی، با بیان اینکه جزئیات این حادثه توسط پلیس راه دردست بررسی است، افزود: در حادثه دیگر نیز صبح امروز برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در بلوار کردستان بوکان منجر به مرگ دانش‌آموز شد.

معروفی اضافه کرد: همچنین حادثه دیگر مرگبار رانندگی در بوکان برخورد دستگاه خودرو سایپا با عابر پیاده نزدیک فلکه علی آباد بود که این حادثه نیز جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفت.