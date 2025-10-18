

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ،مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و چهل و نهمین عمل اهدای عضو در این دانشگاه، پیکر مرحومه امته‌الرضا ملتانی، بانوی ۶۳ ساله‌ پس از مرگ مغزی در بیمارستان قائم (عج)، با رضایت خانواده‌ به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی معرفی شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قرنیه‌های زنده‌یاد امته‌الرضا ملتانی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست این بانو نیز برای پیوند به بیماران دچار سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اهدا شد.