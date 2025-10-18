به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم یادبود خلبان شهید "سید حسن میر قاضی"، خلبان بالگرد امدادی هلال‌احمر که در حین عملیات نجات یک زن کوهنورد مصدوم در ارتفاعات اشترانکوه لرستان به شهادت رسید، در مسجد قائم آل محمد (ص) روستای سنگرمال شهرستان تنکابن برگزار شد.

شهید "سید حسن میر قاضی" که زادگاهش شهرستان تنکابن بود، سال‌ها به عنوان یکی از خلبانان متخصص و برجسته امداد هوایی جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کرد و در عملیات‌های متعدد نجات مصدومان حوادث طبیعی و کوهنوردی حضور مؤثر داشت.

وی در جریان یکی از دشوارترین مأموریت‌های امدادی در ارتفاعات صعب‌العبور اشترانکوه استان لرستان، در حالی که برای نجات جان یک کوهنورد مصدوم تلاش می‌کرد، دچار سانحه شد و جان خود را در راه نجات همنوعانش فدا کرد.