آیت الله علم الهدی:
اخلاص و توکل، رکن دستاوردهای کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: اخلاص انسانی و توکل الهی رکن اساسی دستاوردهای کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی شد.
، آیتالله سید احمد علمالهدی روز شنبه در دیدار با جمعی از دست اندرکاران برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی افزود: این کنگره پیام توانمندی و پایداری نظام را بهتمام جهان منتقل کرد و بهعنوان بزرگترین رزمایش قدرت ملی در برابر دشمنان، بالاترین سطح عرضه تواناییهای ملت ایران در زمینه فرهنگی و معنوی را به نمایش گذاشت.
او ادامه داد: برگزاری این کنگره نه تنها نشانگر قدرت و ابتکار نهاد مقدس سپاه پاسداران که محور اقتدار نظام بود و اثبات کرد سپاه نه فقط مرجع نظامی و امنیتی است بلکه میتواند محور اقتدار فرهنگی کشور باشد.
امام جمعه مشهد افزود: امروز ما در جهان موقعیتی منحصربهفرد داریم و در این شرایط نه توانمندیهای نظامی و تجهیزاتمان بلکه حضور پرشورمردم در صحنه دفاع از نظام با توکل به پرورگار، تنها قدرتی است که کشور ما را متمایز کرده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: اخلاص انسانی و توکل الهی رکن اساسی تمام پیشرفتها و دستاوردهای این کنگره شد و پیام توانمندی و پایداری نظام را بهتمام جهان منتقل کرد.
کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی یازدهم مهرماه با سخنرانی محمدباقر قالیباف در مشهد برگزار شد.
این کنگره از دوم تا پانزدهم مهرماه با نمایش میدانی رزمی همراه بود که در مجموع ۱۵۰ هزار نفر از آن دیدن کردند.