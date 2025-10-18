رئیس پارک علم و فناوری استان همدان از اولویت پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیان‌های مناطق محروم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید گزازی در کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان شهرستان کبودراهنگ گفت: مرکز رشد و فناوری شهرستان کبودراهنگ یکی از بهترین مراکز استان است اما نداشتن ساختمان مهمترین مشکل این مرکز است که در یک فضای کوچک استیجاری نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

او افزود: ۳ سهمیه استخدامی برای پارک علم و فناوری تعلق گرفته که یک نیرو برای شهرستان کبودراهنگ است.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان تأکید کرد: در شهرستان کبودراهنگ ۱۳ واحد از ۱۸ واحد مستقر رشد کرده و وارد بازار کار شده است.

کزازی تصریح کرد: برای شرکت های دانش بنیان محدودیت تسهیلاتی نداریم و کامل حمایت می کنیم

او افزود: سال قبل به واحدهای مستقر ۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و اعتبار امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان با کارمزد ۴ درصد است و اولویت مناطق محروم است.

فرماندار کبودراهنگ گفت: ظرفیت شهرستان کبودراهنگ در بخش کشاورزی و صنعت بالاست و پارک علم و فناوری می‌تواند برای صادرات به کشورهای دیگر در بسته بندی تولیدات و محصولات یاری رسان باشد.

سيد ایوب موسوی افزود: شهرستان آمادگی برای برگزاری جشنواره ایده پارک استانی را دارد

او تاکید کرد: برای حمایت از واحدهای مستقر پارک علم و فناوری باید تسهیلات بیشتری به واحدهای پرداخت کند.