استاندار یزد، خواستار حمایت دستگاههای اجرایی، صنایع و بخش خصوصی از زیرساختها و قهرمانان ورزشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات تمامی فعالان، قهرمانان، مربیان، پیشکسوتان و دستاندرکاران این عرصه حیاتبخش و تأمل در اهمیت بیبدیل تحرک جسمانی در سلامت فرد و تعالی جامعه است.
ورزش، صرفاً مجموعهای از حرکات فیزیکی نیست؛ بلکه مدرسهای است برای پرورش روح و جسم، تمرین اخلاق، مروت، جوانمردی و تقویت اراده. در فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی ما، همواره بر داشتن جسمی سالم و نیرومند برای پیمودن مسیر کمال و خدمت به خلق تأکید شده است. همانگونه که پهلوانان این مرز و بوم، نه فقط در میدان زور و بازو، که در عرصه فتوت و انسانیت نیز سرآمد دوران خود بودند.
استان یزد، دارالعلم و دارالعباده، این سرزمین کهن که مردمانش به سخت کوشی، قناعت و ایمان شهرهاند، همواره بستری مستعد برای پرورش استعدادهای درخشان ورزشی بوده است. جوانان و ورزشکاران یزدی با تکیه بر همین پشتوانه فرهنگی و با همتی مثالزدنی، بارها در میادین ملی و بینالمللی افتخارآفرینی کرده و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردهاند. از قهرمانان رشتههای باستانی و زورخانهای که میراثدار فرهنگ پهلوانی هستند تا مدالآوران رشتههای نوین جهانی، همگی مایه مباهات و سربلندی این دیار هستند.
امروز، در دنیایی که سبک زندگی کمتحرک و فشارهای روانی، سلامت جوامع را تهدید میکند، ترویج فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی یک ضرورت انکارناپذیر و یک سرمایهگذاری هوشمندانه برای آینده است. ورزش، مؤثرترین ابزار برای ایجاد نشاط اجتماعی، کاهش آسیبهای فردی و خانوادگی، و ساختن نسلی پویا، سالم و مسئولیتپذیر است.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه هفته تربیت بدنی و ورزش به جامعه بزرگ ورزش استان یزد، وظیفه خود میدانم که از تلاشهای بیوقفه همه عزیزان در هیئتهای ورزشی، باشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، مربیان دلسوز، ورزشکاران و خانوادههای حمایتگر ورزشکاران، قدرددانی نمایم.
از همه دستگاههای اجرایی، صنایع، و بخش خصوصی استان دعوت میکنم تا با نگاهی مسئولانه و آیندهنگر، حمایت از زیرساختهای ورزشی و پشتیبانی از قهرمانان استان را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. توسعه ورزش همگانی در محلات، پارکها و فضاهای عمومی، توجه ویژه به ورزش بانوان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و محور سلامت خانواده، و همچنین سرمایهگذاری در ورزش دانشآموزی به عنوان پایه و اساس ورزش قهرمانی، از جمله راهبردهایی است که باید با جدیت دنبال شود.
امید است با همدلی و همافزایی همه بخشها و با استعانت از الطاف الهی، شاهد رشد و بالندگی روزافزون ورزش در جایجای استان تاریخی یزد و درخشش بیش از پیش ورزشکاران عزیزمان در تمامی عرصهها باشیم.
سلامتی، سربلندی و موفقیت روزافزون همه ورزشکاران و خادمان ورزش استان را از خداوند متعال مسئلت دارم.