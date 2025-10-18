عمل جراحی موفقیتآمیز خروج ۶۰ کیست هیداتیک از کبد بیمار در تایباد
عمل جراحی موفقیتآمیز خروج کیست هیداتیک حجیم از کبد بیمار در بیمارستان خاتمالانبیا (ص) انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایبادگفت: بیمار، مردی جوان، با علائم درد شدید شکم، استفراغ و نفخ مداوم به بیمارستان مراجعه کرد که با تلاش متخصصان جراحی ۶۰ عدد کیست هیداتیک از کبد بیمار خارج شد.
دکتر سودابه نکوهی گفت: بیمار پس از دریافت مراقبتهای درمانی و حمایتی لازم، با وضعیت عمومی مطلوب از بیمارستان ترخیص شد.
وی تأکید کرد: موفقیت این عمل، نشاندهنده توان بالای متخصصان و امکانات درمانی شهرستان تایباد در انجام جراحیهای پیچیده است که با همکاری تیمی منسجم و دانش تخصصی کادر درمان محقق شد.