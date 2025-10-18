دکتر سودابه نکوهی گفت: بیمار پس از دریافت مراقبت‌های درمانی و حمایتی لازم، با وضعیت عمومی مطلوب از بیمارستان ترخیص شد.

وی تأکید کرد: موفقیت این عمل، نشان‌دهنده توان بالای متخصصان و امکانات درمانی شهرستان تایباد در انجام جراحی‌های پیچیده است که با همکاری تیمی منسجم و دانش تخصصی کادر درمان محقق شد.