نشست استاندار همدان با منتخبین طرح شناسایی نیروهای مستعد درونسازمانی استانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این نشست، هدف اصلی اجرای طرح شناسایی و توانمندسازی نیروهای مستعد را کشف و ارتقای همکاران پرتلاش و نخبهای دانست که سالها در دستگاههای اجرایی استان بدون دیدهشدن فعالیت کردهاند.
حمید ملانوریشمسی افزود: در بسیاری از بخشها نیروهای توانمند تا پایان دوره خدمت شناخته نمیشوند و این طرح فرصتیست تا استعدادهای واقعی درون بدنه اجرایی آشکار شوند و مسیر رشد برای آنان فراهم گردد.
او با اشاره به تجربه مشابه اجرای این طرح در چند استان کشور افزود: این برنامه با اصلاحاتی نسبت به نسخه قبلی طراحی شد تا هیچگونه تبعیض، توصیه یا دخالت سیاسی در روند شرکت و ارزیابی وجود نداشته باشد و همه همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی امکان ثبتنام و ارزیابی بر اساس شاخصهای مشخص را داشتند.
استاندار همدان گفت: ارزیابی متقاضیان در سه مرحله شامل آزمون علمی، دورههای آموزشی تخصصی و کانون ارزیابی مدیران انجام شده و شرکتکنندگان مجموعاً ۹۰ ساعت آموزش مهارتی را پشت سر گذاشتهاند.
حمیدملانوریشمسی افزود: این ارزیابیها از سال ۱۳۹۷ بهعنوان شرط الزامی برای انتصاب پستهای مدیریتی در وزارت کشور تعیین شده است و شرکتکنندگان اکنون در بانک اطلاعاتی مدیران آینده ثبت خواهند شد.
او با اشاره به رویکرد عدالتمحور طرح، تأکید کرد: ملاک انتصاب و ارتقا صرفاً صلاحیت حرفهای و آمادگی مدیریتی است نه وابستگی سیاسی یا جنسیتی.