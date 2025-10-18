پخش زنده
معاون اجتماعی نیروی انتظامی قائمشهر از اجرای موفقیتآمیز طرح جمعآوری معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی قائمشهر گفت: طرح جمع آوری معتادین متجاهر در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سرقتهای خرد و پنهان انجام شد.
وی افزود: پلیس قائمشهر با هماهنگی مرجع قضایی، موفق به شناسایی و جمعآوری بیش از ۷۰ نفر از معتادان متجاهر و سابقهدار در سطح این شهرستان شد.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی قائمشهر تصریح کرد: با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، یگان امداد و کلانتریهای سطح شهر، این طرح با موفقیت اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، برای درمان و بازپروری به کمپهای ترک اعتیاد و مراکز بازپروری تحویل داده شدند.