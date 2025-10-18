برنامه «تهران ۲۰»، با بررسی سرانه ورزشی استان تهران، از شبکه تهران، برنامه‌های «عصر صبا»، به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش و «سایه روشن تاریخ»، با نگاه تحلیلی به رخداد‌های کتاب‌های تاریخ، از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی سرانه ورزشی استان تهران و آخرین وضعیت نوسازی ورزشگاه‌های پایتخت به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش موضوع گفتگوی امشب است که از قاب شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه میزبان «علی جوادی»، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران است تا به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش در خصوص سرانه ورزشی استان تهران و آخرین وضعیت نوسازی ورزشگاه‌های پایتخت گفت‌و‌گو کند.

همچنین در بخش تلفنی برنامه «شادی مالکی»، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در خصوص جمع‌آوری و اسقاط تاکسی‌های فرسوده در نیمه دوم سال، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

‏‎مجله‌ی رادیویی «سایه‌روشن تاریخ»، امروز ساعت ۱۸:۱۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و نگاهی تحلیلی دارد به رخداد‌هایی که در حاشیه کتاب‌های تاریخ مانده‌اند.

در بخش «قراردادها»، به پیشینه و پشت‌پرده‌ی جایزه نوبل پرداخته می‌شود، از نقش بنیاد نوبل در جهت‌دهی به دستاورد‌های علمی و فرهنگی تا نقد‌های سیاسی درباره برندگان این جایزه جهانی مورد توجه است. جایزهٔ نوبل در سال ۱۸۹۵، به وصیت کارخانه‌دار و شیمی‌دان سوئدی، آلفرد نوبل که بیشتر او را به دلیل ابداع دینامیت می‌شناسند، پایه‌گذاری شد. طبق وصیت وی، پنج جایزه سالانه در رشته‌های فیریک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات وصلح به افرادی تعلق می‌گیرد که بیشترین خدمت را به مردم کرده باشند

‏‎در بخش «نقطه‌های پنهان»، عملیات نظامی «طوفان صحرا» بررسی می‌شود، نبردی که در سال ۱۹۹۱ با ائتلاف آمریکا علیه عراق شکل گرفت و تأثیر آن بر نظم سیاسی خاورمیانه تحلیل می‌شود.

‏‎در «معماری قدرت» دکترین فکری الکساندر سولژنیتسین، نویسنده روس و منتقد نظام کمونیستی شوروی، واکاوی می‌شود، دکترینی که بر اخلاق، ایمان و مقاومت فرهنگی استوار است.

‏‎بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، به موضوع اعدام زندانیان سیاسی در زندان اوین می‌پردازد، روایتی اسنادی از خشونت سیستماتیک در واپسین سال‌های حکومت پهلوی بازگو می‌شود.

‏‎در بخش «آقای خبرنگار» نیز محمد ساجدی مروری شنیدنی بر گفت‌وگویی تاریخی با «یاسر عرفات»، رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین، دارد، جایی‌که از نقش مقاومت فلسطین در معادلات جهان عرب سخن می‌گوید.

‏‎تهیه‌کننده این برنامه «یلدا احتشامی»، گوینده فاطمه اسحاق‌تبار و کارشناس محمد ساجدی هستند.

‏‎ «سایه روشن تاریخ» شنبه‌ها از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز، ساعت ۱۸:۱۰ ار گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه طنز «عصر صبا»، امروز به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، با نگاهی سرگرم‌کننده و آموزنده به بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان می‌پردازد. این برنامه با نمایش‌های نمایشی، گفت‌و‌گو‌های صمیمانه و مشارکت مخاطبان، فواید روحی و روانی فعالیت بدنی را به زبان ساده و طنز بازگو می‌کند.

این برنامه همزمان با روز تربیت بدنی و ورزش، با موضوع «ورزش و سلامت روان» پخش می‌شود. این قسمت از برنامه با زبانی طنز، نمایش‌های نمایشی کوتاه و گفت‌و‌گو‌های صمیمی، به بررسی نقش ورزش در کاهش استرس، افزایش شادی و ارتقای سلامت روان می‌پردازد.

در این برنامه، ورزش نه فقط به عنوان یک فعالیت بدنی، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر برای بهبود حال روحی و روانی معرفی می‌شود. «عصر صبا» با نگاهی ساده و ملموس، تأثیر ورزش‌های سبک روزانه، پیاده‌روی، حرکات کششی و ورزش‌های گروهی بر خلق‌وخو و انرژی روزانه را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

همچنین در فضایی تعاملی، شنوندگان از طریق پیامک و تماس تلفنی می‌توانند نظرات و تجربیات خود را درباره نقش ورزش در کاهش فشار‌های روانی و بهبود سبک زندگی به اشتراک بگذارند.

«عصر صبا»، با هدف ایجاد لحظاتی شاد و آموزنده برای مخاطبان، تلاش می‌کند مفاهیم مهم روانشناسی و سبک زندگی را در قالب طنز و گفت‌و‌گو‌های دوستانه بیان کند تا علاوه بر اطلاع‌رسانی، زمینه‌ای برای ترویج نشاط اجتماعی نیز فراهم شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی مجنونی، با بازیگرانی سارا عرب‌پوریان و نویسندگی کیاوش کمالی‌فر، هر روز ساعت ۱۷ از رادیو صبا پخش می‌شود.