برنامه «تهران ۲۰»، با بررسی سرانه ورزشی استان تهران، از شبکه تهران، برنامههای «عصر صبا»، به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش و «سایه روشن تاریخ»، با نگاه تحلیلی به رخدادهای کتابهای تاریخ، از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی سرانه ورزشی استان تهران و آخرین وضعیت نوسازی ورزشگاههای پایتخت به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش موضوع گفتگوی امشب است که از قاب شبکه تهران پخش میشود.
این برنامه میزبان «علی جوادی»، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران است تا به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش در خصوص سرانه ورزشی استان تهران و آخرین وضعیت نوسازی ورزشگاههای پایتخت گفتوگو کند.
همچنین در بخش تلفنی برنامه «شادی مالکی»، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در خصوص جمعآوری و اسقاط تاکسیهای فرسوده در نیمه دوم سال، گفتوگو خواهد کرد.
مجلهی رادیویی «سایهروشن تاریخ»، امروز ساعت ۱۸:۱۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود و نگاهی تحلیلی دارد به رخدادهایی که در حاشیه کتابهای تاریخ ماندهاند.
در بخش «قراردادها»، به پیشینه و پشتپردهی جایزه نوبل پرداخته میشود، از نقش بنیاد نوبل در جهتدهی به دستاوردهای علمی و فرهنگی تا نقدهای سیاسی درباره برندگان این جایزه جهانی مورد توجه است. جایزهٔ نوبل در سال ۱۸۹۵، به وصیت کارخانهدار و شیمیدان سوئدی، آلفرد نوبل که بیشتر او را به دلیل ابداع دینامیت میشناسند، پایهگذاری شد. طبق وصیت وی، پنج جایزه سالانه در رشتههای فیریک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات وصلح به افرادی تعلق میگیرد که بیشترین خدمت را به مردم کرده باشند
در بخش «نقطههای پنهان»، عملیات نظامی «طوفان صحرا» بررسی میشود، نبردی که در سال ۱۹۹۱ با ائتلاف آمریکا علیه عراق شکل گرفت و تأثیر آن بر نظم سیاسی خاورمیانه تحلیل میشود.
در «معماری قدرت» دکترین فکری الکساندر سولژنیتسین، نویسنده روس و منتقد نظام کمونیستی شوروی، واکاوی میشود، دکترینی که بر اخلاق، ایمان و مقاومت فرهنگی استوار است.
بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، به موضوع اعدام زندانیان سیاسی در زندان اوین میپردازد، روایتی اسنادی از خشونت سیستماتیک در واپسین سالهای حکومت پهلوی بازگو میشود.
در بخش «آقای خبرنگار» نیز محمد ساجدی مروری شنیدنی بر گفتوگویی تاریخی با «یاسر عرفات»، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، دارد، جاییکه از نقش مقاومت فلسطین در معادلات جهان عرب سخن میگوید.
تهیهکننده این برنامه «یلدا احتشامی»، گوینده فاطمه اسحاقتبار و کارشناس محمد ساجدی هستند.
«سایه روشن تاریخ» شنبهها از موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز، ساعت ۱۸:۱۰ ار گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه طنز «عصر صبا»، امروز به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، با نگاهی سرگرمکننده و آموزنده به بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان میپردازد. این برنامه با نمایشهای نمایشی، گفتوگوهای صمیمانه و مشارکت مخاطبان، فواید روحی و روانی فعالیت بدنی را به زبان ساده و طنز بازگو میکند.
این برنامه همزمان با روز تربیت بدنی و ورزش، با موضوع «ورزش و سلامت روان» پخش میشود. این قسمت از برنامه با زبانی طنز، نمایشهای نمایشی کوتاه و گفتوگوهای صمیمی، به بررسی نقش ورزش در کاهش استرس، افزایش شادی و ارتقای سلامت روان میپردازد.
در این برنامه، ورزش نه فقط به عنوان یک فعالیت بدنی، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر برای بهبود حال روحی و روانی معرفی میشود. «عصر صبا» با نگاهی ساده و ملموس، تأثیر ورزشهای سبک روزانه، پیادهروی، حرکات کششی و ورزشهای گروهی بر خلقوخو و انرژی روزانه را برای مخاطبان تشریح میکند.
همچنین در فضایی تعاملی، شنوندگان از طریق پیامک و تماس تلفنی میتوانند نظرات و تجربیات خود را درباره نقش ورزش در کاهش فشارهای روانی و بهبود سبک زندگی به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا»، با هدف ایجاد لحظاتی شاد و آموزنده برای مخاطبان، تلاش میکند مفاهیم مهم روانشناسی و سبک زندگی را در قالب طنز و گفتوگوهای دوستانه بیان کند تا علاوه بر اطلاعرسانی، زمینهای برای ترویج نشاط اجتماعی نیز فراهم شود.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و اجرای مهدی مجنونی، با بازیگرانی سارا عربپوریان و نویسندگی کیاوش کمالیفر، هر روز ساعت ۱۷ از رادیو صبا پخش میشود.