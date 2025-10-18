پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز پویش همگانی «پیشگیری از پوکی استخوان» با شعار «بیتوجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر اورنگ ایلامی با بیان اینکه ۲۰ اکتبر هرسال همزمان با ۲۸ مهر روز جهانی استئوپروز نامیده شده است، گفت: امسال پویش همگانی پوکی استخوان با شعار «بی توجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم» به مدت یک هفته امروز آغاز شده و تا ۲ آبان در استان ادامه دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیرا هدف از برگزاری این پویش را افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت استخوان، اصلاح سبک زندگی، پیشگیری از شکستگیها و ترویج رفتارهای سالم در جامعه دانست.
دکتر ایلامی ضمن بیان اینکه افزایش آمار مبتلایان به پوکی استخوان در سراسر جهان یک مشکل جدی است، ادامه داد: در افراد ۵۰ سال و بالاتر از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک نفر، دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان میشود.
او با اشاره به اینکه در بیماری پوکی استخوان تراکم و قدرت استخوانهای بدن کاهش یافته و به دنبال آن احتمال شکستگی استخوانها افزایش مییابد، اظهار کرد: پوکی استخوان یک بیماری بی سروصدا و خاموش است که تهدید جدی برای سلامت سالمندان و میانسالان بوده و بار مالی سنگینی را بر آنان تحمیل میکند.
این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نخستین گام در حفظ سلامت استخوان را صرفنظر از سن یا وضعیت استخوانها توجه به سلامتی، خودمراقبتی و انتخاب سبک زندگی سالم دانست و گفت: انجام منظم ورزش و تقویت عضلات، پیروی از رژیم غذایی مغذی و سرشار از کلسیم، پروتئین و ویتامین D و پرهیز از عادات ناسالم مانند مصرف دخانیات و الکل، نقش مؤثری در پیشگیری از پوکی استخوان دارد.