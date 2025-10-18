استاندار خوزستان گفت: باید تلاش کنیم از طریق گفت‌و‌گو و مصالحه و با استفاده از ظرفیت بزرگان و شیوخ مسائل و اختلافات را به گونه‌ای حل کنیم که کمتر به طرف دادگاه کشیده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بازدید از مجتمع‌های قضایی دادگاه‌های صلح شهرستان اهواز افزود: حجم مراجعات به محاکم صلح استان بالاست و تلاش قضات و کارکنان جای تقدیر دارد. ما نیز در مجموعه دولت تلاش می‌کنیم تا این مجموعه در فضای مناسب‌تری به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه هر قدر از بروز مسائل اجتماعی و جرائم بیشتر پیشگیری شود، حجم پرونده به دادگاه‌ها کاهش و رسیدگی نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد، ادامه داد: اسناد باید به گونه‌ای تنظیم شود که بعد‌ها مشکلات حقوقی کمتری اتفاق بیفتد و در صورت وقوع نیز، این مشکلات آسان‌تر مرتفع شود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این بازدید گفت: دادگاه‌های صلح نهاد قضایی نوپایی است که از مهرماه سال گذشته و با هدف تسریع در رسیدگی‌ها و افزایش صلح و سازش راه‌اندازی شد و به مراجعان این اختیار را می‌دهد که دعاوی خود را از طریق سازش و یا رسیدگی دنبال کنند.

علی دهقانی افزود: این مجموعه باتوجه به حجم بالای مراجعات، نیاز به فضای اداری مناسب‌تری دارد که امیدواریم پس از این بازدید، مساعدت‌های لازم از سوی استانداری خوزستان و دولت این مهم صورت گیرد.

وی ادامه داد: فلسفه وجودی دستگاه‌های اداری، خدمت به مردم است و تاکید رئیس قوه قضائیه نیز همواره بر این بوده که مدیران استانی دعوت و نحوه خدمتگزاری دستگاه قضایی را از نزدیک ببینند.



