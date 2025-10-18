پخش زنده
قاچاقچیان حرفهای قطع درختان هیرکانی در چمستان دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای تشدید اقدامات حفاظتی، کاهش و مبارزه با قاچاق چوب> دو نفر در حین قاچاق چوب دستگیر و با توجه به سوابق متعدد مرتکبین قاچاق چوب، با پیگیری و هماهنگیهای قبلی رییس اداره و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با دادستان محترم بخش چمستان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
برا اساس این گزارش خودرو و محموله قاچاق توقیف و به پارکینگ انتظامی شهرستان نور منتقل گردید.
همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپو چوب قاچاق میتوانند از طریق شمارههای تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.