به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: در این جلسه هر یک از فدراسیون، کمیته‌های ورزشی، سازمان‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی، برنامه‌هایی که در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی اجرا خواهند کرد، تشریح و ویژگی‌ها و چگونگی آنها را ارائه و مورد نقد و بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه آقای حمید رضا قدبیگی، دبیر برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی برنامه متنوع این دوره از این نمایشگاه را تشرح کرد.

وی گفت:نمایشگاه بین المللی تهران از یکم تا چهارم آبان ماه، میزبان متفاوت‌ترین و متنوع‌ترین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی طی سال‌های اخیر خواهد بود، نمایشگاهی که با حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف، فدراسیون ها، دستگاه‌های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی برگزار می‌شود.

قدبیگی افزود: برگزاری نشست‌های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورش صبحگاهی، مسابقات بسکتبال، مسابات محلی، بازی‌های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده‌های مختلف سنی، از جمله برنامه‌های متنوع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هماهنگی ورود ۲۰۰ دوچرخه سوار از مبداء پارک ملت به مقصد نمایشگاه بین المللی تهران و استقرار در میدان اکسپو نمایشگاه از جمله این برنامه هاست، گفت:برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی در سالن ۴۱ نمایشگاه که در رده‌های ویژه کودکان، سالمندان و بانوان برگزار می‌شود در این مسابقات روزانه یکصد نفر شرکت می‌کنند و برندگان جوایزه ویژه دریافت خواهند کرد.

دبیر برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی اضافه کرد: برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال گل کوچک خیابانی طی روز‌های برپایی نمایشگاه از دیگر بخش‌های در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

وی خاطرنشان کرد:برگزاری مسابقه بسکتبال سه در سه بصورت لیگ، در ورودی سالن شماره ۳۸ نمایشگاه بین المللی تهران، مسابه پینتبال و همچنین برگزاری ورزش‌های بومی محلی، روستائی و عشایری ویژه کودکان، بانوان، سالمندان و با همکاری فدراسیون بازی‌های بومی و محلی، دیگر برنامه‌های جانبی نمایشگاه امسال خواهد بود.

قدبیگی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ضمن اختصاص غرفه ویژه برای نمایشگاه اکسپو بلگراد، با اجرای برنامه‌های متنوع در واقع چگونگی برگزاری این نمایشگاه تمرین خواهد شد. افزود:مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی بصورت ویژه و خاص با حضور ۲۰۰ ورزشکار، ضرب زورخانه‌ای و ورزش صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت:سالن پنج نمایشگاه، سالن رویداد‌های تخصصی خواهد بود که شامل محل برگزاری پنل‌های تخصصی، علمی و آموزشی با همکاری پژوهشگاه تربین بدنی، غرفه هاب رسانه و برگزاری مصاحبه‌های خبری و غرفه‌های ویژه نمایشگاهی است.

در ادامه این نشست هر یک از شرکت کنندگان برنامه‌های خود را تشریح کردند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که با همکاری وزارت ورزش و جوانان برپا شده؛ علاوه بر شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی؛ فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل ورزش استا ن¬ها، هیئت‌های ورزشی و باشگاه¬های ورزشی کشور نیز حضوری فعال خواهند داشت.

توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاورد‌ها و تکنولوژی‌های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزش‌های پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

این نمایشگاه طی چهار روز از ۱ تا ۴ آبان ماه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، آماده بازدید علاقمندان است.