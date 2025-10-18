رئیس پلیس راه استان البرز از اجرای عملیات کارگاهی جادهای نصب عرشه پل دوربرگردان بیمارستان شریعتی نوین محدوده آزاد راه شهدای البرز در روز شنبه ۲۷ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ پیمان کرمی گفت: به منظور اجرای عملیات کارگاهی جادهای نصب عرشه پل دوربرگردان بیمارستان شریعتی نوین محدوده آزاد راه شهدای البرز مسیر غرب به شرق از ساعت ۲۲ الی ۵ روز بعد مسدود است.
وی گفت: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود میتوانند از مسیر جایگزین آزاد راه شهید فهمیده تردد کنند.