به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپهبد خلبان ستاد «عقیل مصطفی مهدی» رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در رأس یک هیئت عالی‌رتبه امروز (شنبه) از دانشگاه عالی دفاع ملی ایران (داعا) بازدید کرد.

در این دیدار که با استقبال سردار سرتیپ «اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ایران، همراه بود، هیئت عراقی از امکانات و بخش‌های مختلف این دانشگاه شامل دانشکده‌های دفاع، مدیریت و بین‌الملل بازدید به عمل آورد.

همچنین در جریان این بازدید، امکانات رفاهی و اقامتی پیش‌بینی‌شده برای دانشجویان خارجی دانشگاه نیز مورد بررسی و ارزیابی هیئت عراقی قرار گرفت.