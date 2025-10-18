پخش زنده
به منظور معرفی ظرفیتهای شهرستان فهرج وترویج سنتهای بومی همایش روستا وعشایر برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مراسم، عشایر با نمایش محصولات خود، زندگی و فرهنگ عشایری را به بازدیدکنندگان نشان دادند.
انواع محصولات کشاورزی و دامی، از جمله لبنیات، گوشت، و محصولات فصلی در معرض دید عموم قرار گرفت.
یکی از برنامههای جذاب همایش، مسابقه شترسواری در محل پیست شترسواری بود که علاوه بر حفظ سنتهای دیرینه، جذابیت زیادی برای حاضرین داشت.
این مسابقات، نمادی از مهارت و قدرت عشایر در نگهداری و تربیت شترهای اصیل است و تاریخچهای دیرینه در فرهنگ عشایری منطقه دارد.