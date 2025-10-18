به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: در راستای ارتقاء سطح سلامت و به منظور رفاه حال مردم طرح مهر درمان با حضور ۹ مختصص برای سومین بار در دو ماه اخیر در شهرستان بیضاء اجرا شد.

دکتر محمد یاسین صمیمی افزود: در این طرح که به همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از پزشکان و متخصصان مراکز درمانی استان فارس برگزار شد، تعدادی از پزشکان با تخصص‌های مختلف با استقرار در بیمارستان قمربنی هاشم و مرکزخدمات جامع سلامت شهر بیضا به معاینه مراجعه کنندگان پرداختند.

دکتر صمیمی بیان کرد: در مجموعه اجرای این سه مرحله تاکنون بیش از هزار نفر از بیماران این شهرستان از سوی پزشکان متخصص معاینه شدند.