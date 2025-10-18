به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تمرینات اصلی ملی‌پوشان در سالن جودو مجموعه ورزشی شهید سپهری در حال برگزاری است.

در این اردو، ملی‌پوشان کشورمان زیر نظر کادر فنی، برنامه‌های فنی، تاکتیکی و بدنسازی خود را به‌صورت منظم دنبال می‌کنند و محور اصلی تمرینات، ارتقای آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی و آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش‌روست.

میزبانی از اردوی تیم ملی در این استان فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های ورزشی همدان و توسعه جودو در سطح ملی است.