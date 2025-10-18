استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: برخورداری از آثار فراوان ادبی و پیشینه تاریخی پربار و اثرگذار ازجمله ویژگی‌هایی است که زبان فارسی را ابرزبان کرده است.

یدالله گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به اول آبان روز بزرگداشت بیهقی به ابرزبان بودن زبان فارسی اشاره کرد و گفت: زبان فارسی ابرزبان است زیرا افزون بر آثار فراوان ادبی و پیشینه تاریخی پربار و اثرگذار ویژ‌گی‌های نظیر ایجاد تمدن و فرهنگ مستقل؛ زبانِ مادر بودن و دربرگیری خرده‌فرهنگ‌ها و زبان‌های زیرمجموعه دارد.

وی درباره جایگاه زبان در شکل‌گیری ارتباط و تمدن انسانی گفت: زبان براساس نیاز و ارتباط به وجود آمده است، زبان بنیادی‌ترین نیاز انسانِ هوشمند و اجتماعی است. همچنین گفت‌و‌گو و تبادل اندیشه، مهم‌ترین دلیل پیدایش زبان بوده و در کنار آن، انتقال احساس، باور و خواسته نیز همواره از کارکرد‌های آن به شمار آمده است.

گودرزی با اشاره به وجود بیش از هفت‌هزار زبان در جهان افزود: در میان این زبان‌ها، حدود صد زبان دارای گویشوران پرتعداد هستند و از آن میان، زبان انگلیسی و ماندارین با بیش از یک میلیارد گویشور، در صدر قرار دارند. آنچه اهمیت دارد، صرفاً شمار گویشوران نیست، توانایی زبان در انتقال اندیشه، دانش و هنر است.

این استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به مفهوم «ابرزبان» گفت: برخی زبان‌ها توانسته‌اند از سطح نیاز‌های اولیه فراتر روند و به ساحت اندیشه، هنر و دانش وارد شوند. این زبان‌ها نقش تمدن‌ساز یافته‌اند و توانسته‌اند از مجموعه‌ای از نشانه‌ها و واژگان، به فرهنگی جهانی و فرازمانی بدل شوند. از این منظر، زبان‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: زبان و ابرزبان.

وی ویژگی‌های «ابرزبان» را این چنین برشمرد: برخورداری از آثار فراوان ادبی، علمی و اندیشه‌ای؛ تأثیرگذاری جهانی؛ پیشینه تاریخی پربار و اثرگذار؛ ایجاد تمدن و فرهنگ مستقل؛ زبانِ مادر بودن و دربرگیری خرده‌فرهنگ‌ها و زبان‌های زیرمجموعه.

گودرزی تأکید کرد: زبان فارسی یکی از معدود زبان‌هایی است که همه این ویژگی‌ها را داراست و ازاین‌رو در شمار ابرزبان‌های جهان قرار می‌گیرد. فارسی، زبانی هندواروپایی است که در خانواده زبان‌های ایرانی جای دارد و گویش‌های فراوانی همچون سُغدی، تاتی، کردی، پشتو و مازنی زیرمجموعه آن هستند.

وی با اشاره به پیشینه درخشان زبان فارسی گفت: فارسی بیش از هزار سال سابقه مکتوب دارد. از دوره‌های اشکانی و ساسانی تا دوران اسلامی، آثار فراوانی در این زبان پدید آمده است. نام‌های بزرگی، چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا، تنها شاعران یک ملت نیستند، بلکه سرمایه‌های فرهنگی بشریت‌اند.

گودرزی افزود:فارسی زبان ادب و عرفان است، بلکه در دوران طلایی تمدن اسلامی، زبان علم و دانش نیز بود. بسیاری از آثار فلسفی، ریاضی، پزشکی و طبیعی به زبان فارسی نوشته شده‌اند. این زبان بر فرهنگ‌ها و زبان‌های متعددی از جمله ترکی، اردو، هندی و حتی عربی تأثیر گذاشته است.

او با اشاره به گستره جغرافیایی زبان فارسی اظهار داشت: فارسی زبان رسمی ایران، افغانستان و تاجیکستان است و در بسیاری از کشور‌های آسیای میانه، پاکستان و هند، جایگاه فرهنگی و علمی خود را حفظ کرده است.

گودرزی در ادامه گفت: ویژگی‌های زبان‌شناختی مانند نبود جنسیت در اسم‌ها، سادگی دستور زبان و غنای واژگانی، فارسی را به زبانی خوش‌ساخت و کاربردی بدل کرده است. همین ویژگی‌ها، در کنار زیبایی ادبی و قدرت بیان مفاهیم فلسفی و عرفانی، فارسی را به زبان اندیشه، عشق و خرد تبدیل کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: زبان فارسی تنها یک زبان نیست؛ میراثی تمدنی است. از دل آن ده‌ها زبان و گویش برخاسته و صد‌ها اندیشمند، شاعر و دانشمند در دامان آن پرورش یافته‌اند. از میان ده شاعر بزرگ جهان، دست‌کم پنج تن فارسی‌زبان‌اند. از این‌رو، می‌توان فارسی را ابرزبان فرهنگی و تمدنی جهان دانست؛ زبانی که تاریخ، بلکه آینده فرهنگ بشری را نیز در خود دارد.