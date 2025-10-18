نشان فردوس شاخصی برای سنجش خدمت به مردم است
دبیر جشنواره نشان فردوس با بیان اینکه نشان فردوس شاخصی برای ارزیابی عملکرد افراد و دستگاهها در خدمت جهادی به مردم است گفت: نشان فردوس چراغ راه فعالیتهای جهادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، منصور چراغی دبیر جشنواره نشان فردوس با بیان اینکه حرکت جهادی رهبرمعظم انقلاب در کمک به زلزله زدگان سال۱۳۴۷ شهرستان فردوس یک الگو برای فعالیتهای جهادی بعدی است، گفت: نخستین جشنواره نشان فردوس همزمان با پنجشنبه یکم آبان ماه ازساعت۱۵ تا۱۷ باهدف معرفی قهرمانان گمنام و جهادگران بی نشان استان البرز درعرصه ها، مشاغل وحرفههای گوناگون درتالارشهیدان نژاد فلاح کرج برگزار میشود.
چراغی افزود: ازبین۳ هزار و ۵۴۶دستگاه، ارگان، شبکه مردمی وجهادی پایگاه وحوزه بسیج در دو مرحله ابتدا ۲۴۰ نفر برگزیده و ۳۰نفر یا ارگان به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.
وی تصریح کرد: ۱۲داور در عرصهها و کمیتههای کاری مختلف به صورت تخصصی وطی فرآیندکارشناسی نسبت به انتخاب برگزیدگان این جشنواره اقدام کردند.
چراغی با تاکیدبراینکه دراین جشنواره از خانواده۸شهیدجهادگرتقدیرخواهد شد؛ خاطرنشان کرد:امیدواریم جشنواره نشان فردوس بتواند ظرفیتهای گسترده مردمی رادرقالب گروههای جهادی ودرجهت تسریع درتوسعه پایدارکشورو نهادینه شدن فرهنگ جهادی در جامعه بالفعل سازد.