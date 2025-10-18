پخش زنده
همزمان با برگزاری رویداد ملی یحیی در سراسر کشور، هنرمندان خوزستانی نیز در قالب کارگاهی تخصصی به تولید آثار گرافیکی و تایپوگرافی با محوریت شخصیت شهید یحیی السنوار پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رویداد ملی «یحیی» با محوریت شخصیت شهید یحیی السنوار، همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان نیز برگزار شد. این برنامه فرهنگی – هنری به همت مجمع طراح انقلاب اسلامی «خاکنگار» و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، در قالب یک کارگاه تخصصی چهار ساعته برگزار گردید.
اسماعیل قایدی، کارشناس هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان اظهار کرد: در این کارگاه، جمعی از هنرمندان و گرافیستهای استان گرد هم آمدند تا با خلق آثار تایپوگرافی و گرافیکی، ادای دین هنری به شخصیت شهید السنوار داشته باشند.
وی افزود: رویداد یحیی بهصورت کشوری تعریف شده و آثار تولیدشده در خوزستان نیز به دبیرخانه نهضت فرهنگی ارسال خواهد شد تا در سطح ملی مورد ارزیابی و نمایش قرار گیرد.
قایدی همچنین از برگزاری همزمان نمایشگاه بینالمللی «هلوساید» در محل حوزه هنری خوزستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه شامل ۳۰ اثر از هنرمندان داخلی و خارجی با موضوع جنایات رژیم صهیونیستی است که همزمان با برگزاری کارگاه، در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت و همچنان ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه برنامههای فرهنگی، نمایشگاهی از آثار گرافیکی و نقاشی پرتره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه نیز در یکی از فضاهای فرهنگی استان برگزار خواهد شد.