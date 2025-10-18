به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مرادحسنی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی تقاطع غیرهمسطح خیابان جمهوری اظهار کرد: عملیات نصب سگمنت‌ها، شمع‌ها و ستون‌های تقاطع غیر همسطح به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل نصب قرنیز‌ها و آسفالت عرشه در جریان است.

وی افزود: پس از تکمیل این مراحل، نصب پایه‌های روشنایی و علائم ترافیکی آغاز خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: هم‌زمان با این مراحل، عملیات در سطح صفر پروژه نیز ادامه دارد و مرحله جدول‌گذاری و خاک‌برداری در دست اجرا است.

مرادحسنی تأکید کرد: پروژه با رعایت کامل استاندارد‌های فنی در مسیر تکمیل قرار دارد و هدف از اجرای آن، کاهش ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور در بلوار آیت‌الله بهبهانی است.