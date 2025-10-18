امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سامانه کنترل کیفی خط تولید با فناوری پردازش تصویر

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶- ۱۶:۵۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
خبرهای مرتبط

تولید نخستین دوربین‌های فراطیفی دانش‌بنیان در زنجان

برچسب ها: کنترل کیفیت ، هوش مصنوعی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 