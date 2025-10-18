تیمهای ملی تکواندو بدرقه شدند
مراسم بدرقه تیمهای ملی تکواندو در ردههای بزرگسالان و نوجوانان اعزامی به مسابقات پیش رو برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم بدرقه تیمهای ملی تکواندو در ردههای بزرگسالان (اعزامی به مسابقات جهانی) و نوجوانان در دو بخش کیوروگی و پومسه، آقایان و بانوان، با حضور خانواده معزز شهید آرمان علیوردی برگزار شد.
در این آیین، سردار میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، سردار سپهری، میرزایی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و جمعی از مسئولان فدراسیون تکواندو حضور داشتند.
این مراسم در آغازین روز هفته تربیتبدنی، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پخش سرود ملی آغاز شد. در ادامه، دبیر فدراسیون و خانواده شهید علیوردی سخنرانی کردند و از مقام والای این شهید گرانقدر تجلیل شد.
مراسم با ادای احترام به یادمان شهید گمنام آرمیده در محل فدراسیون و بدرقه معنوی تیمها از زیر قرآن کریم توسط پدر شهید، در فضایی آکنده از معنویت و شور ملی به پایان رسید.