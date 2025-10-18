پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: مهمترین علل واژگونی وسایل نقلیه در معابرسرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل خودرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ نصیریان با اشاره به اینکه بر اساس بررسیهای آماری، عامل انسانی بیشترین نقش را در وقوع واژگونیها دارد گفت: مهمترین علل واژگونی وسایل نقلیه در معابر را سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل خودرو است.
وی با بیان اینکه وقتی سرعت خودرو بالا میرود، انرژی بسیار زیادی به بدنه وارد میشود و ستون و سقف خودرو توان تحمل آن را ندارند افزود: در چنین شرایطی خودرو پایداری خود را از دست داده و واژگونی رخ میدهد.
وی همچنین با اشاره به اینکه ریشه بیشتر واژگونیها به سرعت برمیگردد افزود: با افزایش سرعت، راننده کنترل رفتارش در رانندگی را از دست میدهد و همین امر زمینهساز حوادث تلخ برای راننده و سرنشینان میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واژگونیها در معابر خلوت، ساعات پایانی شب و در شعاع ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ میدهد، گفت: خلوت بودن جاده، خستگی، خوابآلودگی و ناآشنایی به مسیر، راننده را به افزایش سرعت و انجام حرکات غیرمتعارف ترغیب میکند و هنگام مواجهه با خطر، کنترل خودرو از دست میرود و برخورد با اجسام ثابت و سپس واژگونی رخ میدهد.
سرهنگ نصیریان تصریح کرد: رعایت نکردن سرعت مجاز، گردشهای ناگهانی در پیچها بهخصوص در سرعت بالا، از عوامل مؤثر در واژگونی خودرو و موتورسیکلت است.
وی به رانندگان توصیه کرد: با در نظر گرفتن همه شرایط محیطی و ترافیکی، از سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.