فرماندار میانه در نشست کمیسیون ایمنی و حمل و نقل جاده‌ای بر تکمیل نواقص روشنایی محور میانه _زنجان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مشایخی افزود: راهداری نصب سرعتگاه‌ها در محور میانه_سرچم و در نظر گرفتن پارکینگ در مسیر سرچم_اردبیل را از ادارات کل راهداری پیگیری کند و پلیس راه نیز ترافیک مسیر میانه _ کندوان را در فصل برداشت سیب کنترل و روان سازی کند.

وی از ادارات مربوطه خواست تعدادی از چراغ‌های راهنمایی که دید کافی ندارند اصلاح شوند و شهرداری مصوبه هوشمندسازی چراغ‌های راهنمایی را سرعت ببخشد.

دادستان میانه هم گفت: جرائم توقف دوبله خودرو‌ها در شهر باید در کوتاه‌ترین زمان اعمال شود.

محمود محمودیان بر لزوم اعمال قانون و جریمه آنی خودرو‌هایی که به صورت دوبله در سطح شهر پارک کرده و باعث ترافیک شده‌اند تاکید کرد و ادامه داد: جلوگیری از دپوی مصالح ساختمان‌ها و ایجاد سدّ معبر نیز از عمده مطالبات مردم جهت برخورد با متخلفان است.