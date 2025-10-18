

شعبانی افزود: پیوند خانه و مدرسه مهم‌ترین مشارکت است چرا که با مشارکت دانش آموزان، معلمان و اولیا در وهله اول تعلیم و تربیت و در نهایت جامعه ارتقا می‌یابد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه نهاد خانواده و آموزش وپرورش اصلی‌ترین نهاد‌ها در تعلیم و تربیت دانش آموزان محسوب می‌شوند گفت: خانواده فراگیرترین، پایدارترین، قدیمی‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد در شکل گیری شخصیت افراد است.شعبانی افزود: پیوند خانه و مدرسه مهم‌ترین مشارکت است چرا که با مشارکت دانش آموزان، معلمان و اولیا در وهله اول تعلیم و تربیت و در نهایت جامعه ارتقا می‌یابد.

وی با بیان اینکه ۲۰۵ مدرس آموزش خانواده در مدارس البرز فعالیت دارند، اضافه کرد: مدرسان آموزش خانواده در مدارس استان بر اساس سرفصل‌های پیش بینی شده در هر سال تحصیلی از جمله نیاز‌های آموزشی و تربیتی روز مدارس، روابط فرزندان و والدین، هدایت تحصیلی و مهارت‌های زندگی آموزش می‌دهند.

وی گفت: ۱۲۶ هزار و ۵۷۰ نفر از اولیای دانش آموزان طی سال گذشته در کلاس‌های آموزش خانوده سال مدارس این استان شرکت کردند.