به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در آیین استانی افتتاحیه‌ی المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای که با حضور نماینده وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مشاور مدیرکل، جمعی از پیشکسوتان ورزشی، مدیران، مربیان، داوران، دانش‌آموزان مدارس بهجت و شهید مدنی و سایر مسئولان استانی در سالن وحدت ناحیه یک ارومیه برگزار شد، علی‌اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با نگاهی راهبردی به جایگاه ورزش در نظام تعلیم و تربیت کشور مطالبی ارائه کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در آغاز سخنان خود، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و سلامت (۲۶ مهر تا ۲ آبان)، حضور فعال مربیان، داوران، سرپرستان، ورزشکاران و تمامی کنشگران حوزه تربیت‌بدنی را تجلیل نموده و آنان را «پیشگامان سلامت و نشاط اجتماعی» خواند.

علی اکبر صمیمی با اشاره به نقش تعیین‌کننده‌ی ورزش در معادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر اظهار داشت: امروز پیام، صدا و اثر ورزش، مرز‌های جهان را درنوردیده و به پدیده‌ای چندبعدی بدل شده است که در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحولات شگرفی را رقم زده است. ورزش دیگر تنها فعالیتی جسمی نیست بلکه صنعتی پویا و درآمدزا است که میلیون‌ها شغل و هزاران فرصت تولید و خلاقیت را در سراسر جهان ایجاد کرده است. تنها در کشور‌های اروپایی، دو درصد از درآمد ملی، حاصل همین صنعت ورزش است.

صمیمی با اشاره به ابعاد توسعه‌ای ورزش در جامعه افزود: از رهگذر ورزش، نه‌تنها سلامت جسم و روان تضمین می‌شود، بلکه مسیر جدیدی برای اشتغال و خودکفایی اقتصادی گشوده می‌شود. امروز اگر بخواهیم آینده‌ای پایدار برای کشور رقم بزنیم، باید به‌جای اتکای صرف بر منابع نفتی، بر ظرفیت نیروی انسانی و جامعه ورزشی سرمایه‌گذاری کنیم. کشف استعدادها، برنامه‌ریزی هدفمند و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، می‌تواند اقتصاد ما را از وابستگی به درآمد‌های نفتی برهاند.

وی در ادامه، آغاز رسمی المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در حدود ۵۰۰۰ مدرسه‌ی استان را گامی مهم در مسیر عدالت ورزشی دانست و اظهار داشت: امروز زنگ ورزش، تفریح و سلامتی برای ۶۸۰ هزار دانش‌آموز آذربایجان غربی نواخته شد. این رویداد، نه‌تنها نماد تحرک و پویایی مدارس، بلکه پیام‌آور ارتقای سلامت جسم و روح دانش‌آموزان است. یکی از کارآمدترین شیوه‌های کاهش هزینه‌های درمانی در جامعه، توسعه ورزش‌های دانش‌آموزی و ایجاد فضای بانشاط در مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در پرورش استعداد‌های قهرمانی خاطرنشان کرد: مدال‌های رنگین قهرمانان در عرصه‌های بین‌المللی، ثمره‌ی سال‌ها سرمایه‌گذاری در آموزش، تربیت مربیان مجرب و ایجاد امکانات ورزشی مناسب است. اگر می‌خواهیم آینده ورزش کشور بالنده باشد، مسیر آن از مدرسه و تربیت‌بدنی دانش‌آموزان می‌گذرد. آموزش‌های نوین و مربیان توانمند، همان نقشی را در ورزش ایفا می‌کنند که معلمان در ارتقای کیفیت آموزش دارند.

صمیمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ارتقای «سواد ورزشی» در جامعه تأکید کرده و افزود: رشد و ارتقای سواد ورزشی از خود ما آغاز می‌شود. باید با تزکیه درون، کنار گذاشتن نفس‌های منفی و پرورش روح انسانی، زمینه‌ساز تربیت انسان‌های سالم و پاک شویم. جامعه‌ای که ورزش، تهذیب و تربیت در آن پیوند خورده باشد، جامعه‌ای پویا، متعادل و اخلاق‌مدار خواهد بود.

در پایان، مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به افتخارات ورزشی اخیر استان، کسب عنوان قهرمانی سالار آقاپور، برترین بازیکن آسیا و مقام سوم هستی شکوری در مسابقات پارالمپیک را به خانواده بزرگ آموزش و پرورش آذربایجان غربی تبریک گفت و آن را نشانه‌ای از ظرفیت بالای ورزش دانش‌آموزی در استان دانست.