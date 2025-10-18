اختراع کیت تشیخص بیماری میگو در یک شرکت دانش بنیان
شرکت دانش بنیان بازرسی فنی و مجتمع آزمایشگاهی «شاخه زیتون لیان» موفق به اختراع کیت تشیخص نکروز حاد مراکز خون رسان میگو شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر عامل شرکت دانش بنیان شاخه زیتون لیان گفت: استان بوشهر قطب تولید میگوی پرورشی در کشور است و بروز بیماریها خسارتهایی را به صنعت آبزی پروری وارد میکند.
مسعود محبوبی افزود: در سالهای گذشته دو کیت تشخیص بیماری میگو در این شرکت طراحی و ثبت اختراع شد و اکنون نیز کیت تشخیص نکروز حاد مراکز خون رسان با تایید سازمان دامپزشکی ثبت اختراع شده است.
وی با بیان اینکه پیش از این از کیتهای وارداتی با صرف هزینههای بیشتر استفاده میشد، گفت: با توجه به تحریمهای اعمال شده، این کیتها به سختی به کشور میرسید و در برخی مواقع به دلیل حفظ نشدن سرمایش متحمل خسارت میشدیم.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان بیان کرد: تلاش دو ساله محققان این شرکت برای طراحی و تولید سومین کیت به نتیجه رسیده و پشتیبانی صد درصدی انجام میشود.
وی اظهار کرد: در گذشته سالانه حدود ۱۰ هزار کیت تشخیص بیماری میگو از کشورهای دیگر وارد میشد که اکنون ما این کیتها را بدون محدودیت و متناسب با نیاز کشور تولید خواهیم کرد.
محبوبی در ادامه گفت: دقت تشخیص، هزینه کمتر نسبت به نمونه خارجی، انجام تعداد بالای آزمون و صادرات به بازار جهانی از مزیتهای این نوع کیتهای تولید شده است.
وی گفت: ۵ کیت تشخیصی دیگر در این شرکت تهیه و برای داوری و دریافت کد ثبت اختراع به سازمان ثبت اختراع کشور ارسال شده است.
این اختراع، کار تیمی ۴ محقق بوشهری است.