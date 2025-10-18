امروز با صدور نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد اینچه‌برون، مسیر اقتصادی گلستان، به یک ریل تازه و شتاب دهنده توسعه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز با برگزاری مراسمی از پلاک‌های اختصاصی خودرو در منطقه آزاد اینچه برون رونمایی شد و ساختمان شماره‌گذاری خودرو در گمرک اینچه‌برون طبق توافق‌نامه سازمان منطقه آزاد و پلیس راهور فعالیت خود را آغاز کرد.

استاندار گلستان با بیان اینکه پلاک‌های اختصاصی ۶۱، ۶۲ و ۶۳ برای خودرو‌های منطقه آزاد گلستان در نظر گرفته شده است گفت: پیشنهاد ما گسترش این پلاک‌ها به سراسر استان است تا افراد بتوانند بدون محدودیت در سراسر گلستان تردد کنند.

حسن ملک‌حسینی مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون هم گفت: واردات خودرو به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری، انگیزه‌ای برای جذب سرمایه گذار خارجی است و تحقق آن در اینچه‌برون می‌تواند این منطقه را به نقطه عطفی برای اقتصاد فراملی تبدیل کند.