رژیم اشغالگر در تداوم نقض آتش بس در لبنان، دقایقی قبل اطراف منطقه «دیر کیفا» واقع در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رژیم صهیونیستی منطقه حدفاصل بین ۲ منطقه «دیر کیفا» و «کفر دونین» واقع در جنوب لبنان را با شلیک ۳ راکت هدف قرار داده است.

رژیم اشغالگر در تداوم نقض آتش‌بس در لبنان، شامگاه پنجشنبه، سلسله حملات هوایی در شرق و جنوب لبنان انجام داده بود.

رژیم صهیونیستی اول اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از ۲ ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.

دشمن صهیونیست از زمان برقراری آتش بس در لبنان در نقض آشکار تعهد، صد‌ها بار حملات مشابه پهپادی در جنوب لبنان انجام داده است، تا جایی که جوزف عون رئیس جمهور لبنان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را چالشی برای این کشور و جامعه بین المللی توصیف کرد.

رئیس جمهور لبنان به تازگی در سخنانی درباره تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به جنوب کشورش هشدار داد و گفت: اسرائیل اماکن غیرنظامی در جنوب لبنان را بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای هدف قرار می‌دهد.