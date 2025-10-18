پخش زنده
مراسم یادبود سردار شهیدمحمدهاشم سلطانی، که پس از ۳۹ سال انتظار گلستان را به بوی کربلای ۴ معطر کرده است امروز در مسجد جامع روستای یساقی کردکوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند و بر ادامه راه شهداء و آمارنهای امام و رهبری تاکید کردند.
سرهنگ سید موسی حسینی فرمانده سپاه نینوای گلستان در این مراسم تاکید کرد همه ما زیر بیرق اسلام، ولایت فقیه و امام و شهدا قرار داریم و مقابل دشمن ایستادگی میکنیم.
سردار شهید محمدهاشم سلطانی، اهل روستای یساقی کردکوی، سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسید و پس از ۳۹ سال در جزیرهامالبابی عراق تفحص شد و به وطن بازگشت.