به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در آخرین دیدار مرحله مقدماتی این پیکارها، از گروه چهارم بامداد امروز (۲۶ مهر) تیم ایران با ترکیب حیب ناصری از هرمزگان و امیر علی قلعه نوعی با شکست ۲ بر صفر چین، راهی مرحله حذفی شدند.

تیم ایران پیش از این تیم‌های اکراین و آرژانتین را شکست داده بود.

هدایت تیم والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران در مسابقات جهانی مکزیک، بر عهده عبدالرئوف بستگانی مربی هرمزگانی است.

همچنین مرتضی احمدی پور از هرمزگان بعنوان دستیار بستگانی در این مسابقات حضور دارند.