واحد تجهیزات پزشکی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در ادامه روند رو به رشد خود، موفق شد تامین تجهیزات پزشکی را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ واحد تجهیزات پزشکی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در ادامه روند رو به رشد خود، موفق شد تامین تجهیزات پزشکی را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش دهد. این روند صعودی نشان‌دهنده تقویت جایگاه این واحد به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان معتبر و قابل اعتماد تجهیزات درمانی در کشور است.

شانه ساز، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی در این رابطه، گفت: توسعه خدمات عرضه و ارائه اقلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران از برنامه‌های اصلی سازمان تدارکات پزشکی بوده و افزایش دسترسی به تجهیزات درمانی متنوع و برند‌های معتبر، از جمله کیسه‌های کلستومی، ابزار‌های مراقبت از زخم، تجهیزات مرتبط با دیابت و سوختگی، و همچنین محصولات تخصصی تزریق شیمی‌درمانی در راستای اجرای این سیاست و از جمله عوامل مؤثر در این رشد محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، گسترش خدمات مراقبت در منزل و ارائه تجهیزات جانبی پزشکی مانند دستکش، گاز، چسب، اسپری‌های تخصصی و دستگاه‌های سنجش سلامت خانگی نظیر فشارسنج، تب‌سنج و تست قند خون، به افزایش رضایت بیماران و مراکز درمانی کمک شایانی کرده است.