به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سمانه حسن‌پور از بازنگری و تصویب طرح هادی ۲۵ روستای واقع در حریم شهرها خبر داد و گفت:این مصوبه گام مهمی برای ساماندهی و توسعه ی روستاهای پیرامونی شهرها خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان افزود:در حوزه ی زیربنایی۱۳ طرح ارائه شد که ۱۲ مورد آن تصویب شد.

وی گفت:مهم‌ترین این مصوبات شامل ساخت و توسعه ی گلخانه‌ها برای سیاست‌ها اولویت‌دار استان، طرح های آبخیزداری و چندین طرح صنعتی بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان افزود:سه مورد تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومانی از محل تبصره ی ۱۸ قانون بودجه برای خرید تجهیزات حوزه ی بهداشت و درمان بررسی و تصویب شد که به‌زودی اجرایی می‌شود.

.وی به مصوبات صنعتی اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت، طرح‌های مهمی از جمله ساخت صنایع سورتینگ و بسته‌بندی حبوبات و همچنین توسعه ی صنایع الکل سازی تصویب شد.