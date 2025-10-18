پخش زنده
رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان از تصویب طرح هادی ۲۵ روستا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سمانه حسنپور از بازنگری و تصویب طرح هادی ۲۵ روستای واقع در حریم شهرها خبر داد و گفت:این مصوبه گام مهمی برای ساماندهی و توسعه ی روستاهای پیرامونی شهرها خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان افزود:در حوزه ی زیربنایی۱۳ طرح ارائه شد که ۱۲ مورد آن تصویب شد.
وی گفت:مهمترین این مصوبات شامل ساخت و توسعه ی گلخانهها برای سیاستها اولویتدار استان، طرح های آبخیزداری و چندین طرح صنعتی بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان افزود:سه مورد تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومانی از محل تبصره ی ۱۸ قانون بودجه برای خرید تجهیزات حوزه ی بهداشت و درمان بررسی و تصویب شد که بهزودی اجرایی میشود.
.وی به مصوبات صنعتی اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت، طرحهای مهمی از جمله ساخت صنایع سورتینگ و بستهبندی حبوبات و همچنین توسعه ی صنایع الکل سازی تصویب شد.