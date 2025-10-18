پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون شمار ابتلا به تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در هرمزگان به ۷۴ تَن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار، ۱۸ تَن در بیمارستانهای استان بستری شدند که اکنون فقط یک تَن با حال عمومی خوب بستری است.
یحیی میرزاده افزود: تاکنون در ۱۰ شهرستان استان پشته آئدس مشاهده شده است.
وی گفت: ۳۲ درصد از افراد مبتلا به این بیماری کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه دار و مابقی دانش آموز، دانشجو، پزشک و دیگر مشاغل بودهاند.
رئیس مرکز بهداشت بندرعباس گفت: افرادی که به تب دنگی مبتلا شدهاند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش قرار نگیرند.
اصغر زائری افزود: ۷۰ درصد تجمع پشههای آئدس، در چالههای آسانسور مشاهده شده است.
بیماری تب دنگی یکی از بیماریهای منتقله است که مسری نیست و تنها با گزش این پشه به فرد منتقل میشود.
تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محلهای تخمریزی مانند آبهای راکد کولرها، آب زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده رها شده، قوطیها و بطری ها، قایقهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.