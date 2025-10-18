به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در پی بازدید دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از نیروگاه برق گلبرق ماکو در هفتم مهرماه و بررسی مشکل عدم تولید برق این نیروگاه ۶۰ مگاواتی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آن از مدیریت شبکه شرکت توانیر آن هم در زمانی که کشور با مشکل ناترازی انرژی روبروست، با پیگیری و دستورات صادره در این بازدید، مدیران شرکت مدیریت شبکه برق ایران با طرح موضوع در جلسه‌ای فوری زمینه پرداخت مطالبات این نیروگاه را در اولین فرصت فراهم نمودند.

همچنین مدیران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حمایت قاطع خود را از راه اندازی مجدد نیروگاه برق ماکو بعد از دو سال را با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعمیراتی وابسته به وزارت نیرو و کمک به بازسازی و رفع مشکلات اعلام داشتند که هم اکنون مرحله کارشناسی فرآیند اورهال این نیروگاه در حال انجام است.

گفتنی است ظرفیت ۶۰ مگاواتی نیروگاه برق گلبرق ماکو قادر به تأمین نیروی برق لازم ۵ شهرستان می‌باشد.