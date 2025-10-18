آغاز واکسیناسیون آنفلوانزا در مراکز شبانهروزی بهزیستی خراسان رضوی
واکسیناسیون آنفلوانزا در مراکز شبانهروزی بهزیستی خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت : واکسیناسیون آنفلوانزا برای شش هزار و ۶۸۷ نفر از مددجویان مقیم در ۱۳۲ مرکز شبانهروزی نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در همه شهرستانهای استان انجام میشود.
برجی افزود: این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای فصلی در میان گروههای در معرض خطر صورت میگیرد.