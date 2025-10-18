به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار چرداول در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های عمرانی روستا‌های بخش شباب گفت: به منظور عمران و آبادانی روستا‌های این بخش، امسال بیش از ۳۲ هزار مترمربع از معابر ۵ روستای این بخش با اعتباری بالغ بر ۲۶۰میلیارد ریال آسفالت خواهد شد.

محمد گراوند در ادامه ضمن بررسی مشکلات مردم روستا‌های لتاب، سنگ سفید، قریب و بردبل در دیدار چهره به چهره با مردم گفت: تمامی مسائل و مشکلات مختلف در حوزه‌های طرح هادی، راه، دیوار حائل روستایی، فضا‌های آموزشی، کشاورزی و بهداشت رصد شده است و به همت مدیران مربوطه برای رفع این مشکلات پیگیری‌های لازم انجام خواهد گرفت.

وی همچنین از خدمات ارزنده بنیاد مسکن، مدیرکل و مدیرشهرستان و نیرو‌های مربوطه قدردانی کرد.

کرمی، مدیر بنیاد مسکن چرداول هم گفت: بهسازی معابر روستای دارتوت با متراژ۵ هزار متر مربع با اعتباری ۴۰ میلیارد ریالی انجام شده است.