بالغ بر ۳۲ هزار متر مربع از معابر روستاهای بخش شباب بهسازی و آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار چرداول در حاشیه بازدید از زیرساختهای عمرانی روستاهای بخش شباب گفت: به منظور عمران و آبادانی روستاهای این بخش، امسال بیش از ۳۲ هزار مترمربع از معابر ۵ روستای این بخش با اعتباری بالغ بر ۲۶۰میلیارد ریال آسفالت خواهد شد.
محمد گراوند در ادامه ضمن بررسی مشکلات مردم روستاهای لتاب، سنگ سفید، قریب و بردبل در دیدار چهره به چهره با مردم گفت: تمامی مسائل و مشکلات مختلف در حوزههای طرح هادی، راه، دیوار حائل روستایی، فضاهای آموزشی، کشاورزی و بهداشت رصد شده است و به همت مدیران مربوطه برای رفع این مشکلات پیگیریهای لازم انجام خواهد گرفت.
وی همچنین از خدمات ارزنده بنیاد مسکن، مدیرکل و مدیرشهرستان و نیروهای مربوطه قدردانی کرد.
کرمی، مدیر بنیاد مسکن چرداول هم گفت: بهسازی معابر روستای دارتوت با متراژ۵ هزار متر مربع با اعتباری ۴۰ میلیارد ریالی انجام شده است.