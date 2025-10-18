پخش زنده
مدیر عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: با تکمیل فرآیند مهندسی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت در سراب شتاب میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود سمیعی نژاد در بازدید از کارخانه نفلین سینیت و جلسه بررسی راهکارهای تسریع در عملیات اجرایی این طرح، با اشاره به طولانی شدن مدت زمان احداث کارخانه نفلین سینیت سراب گفت: در حال حاضر کشورمان سالانه به ۵.۱ میلیون تن پودر آلومینا نیاز دارد که یک ششم آن در داخل تولید میشود و بخش عمدهای از آن از طریق واردات تامین میشود.
وی با اشاره به نیاز کشور به مواد آلومینیوم و کاربرد آن در صنایع مختلف گفت: روش استحصال این ماده معدنی پس از ۳۰ سال به همت متخصصان داخلی در سال گذشته، با موفقیت به ثبت رسید وبخشی از فرآیند مهندسی نیاز به بررسی بیشتر و دقیقتر دارد که تلاش میکنیم با تکمیل این مراحل عملیات اجرایی تسریع شود.
سمیعی نژاد با اشاره به خرید تجهیزات معدن افزود: تعدادی از دستگاههای لازم خریداری شده و مابقی ماشین آلات نیز بر اساس مهندسی و طراحیهای در حال انجام افزوده خواهد شد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه عملیات احداث ساختمانها و فضاهای فیزیکی این پروژه رو به اتمام است افزود: تمام زیر ساختهای این کارخانه از جمله آب، برق و گاز در طول سالهای گذشته تامین شده است.
مجید نصیرپور با تاکید بر ضرورت به کارگیری نیروهای بومی در طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت گفت: در مرحله نخست این پروژه برای ۷۰۰ نفر فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته طی دو مرحله تجهیزات اولیه خردایش و سنگ شکن مورد نیاز در فرآیند تولید وارد کارخانه شده است گفت: با تداوم این روند و همراهی جدی تیمهای اجرایی، امیدواریم طرح سنگشکنها و سایر ماشین آلات تا پایان امسال تکمیل و به محل معادن طرح بارگیری شود.
مجری طرح تولید نفلین سینیت هم گفت: عملیات ساخت حدود ۵۰ در صد از تجهیزات سنک شکن مورد نیاز، براساس قرارداد EPC توسط پیمانکار طرح با یک شرکت سازنده معتبر داخلی به پایان رسیده و طی دوماه پیش جهت نصب وارد کارخانه شده است.
پاشازاده با بیان اینکه این دستگاهها، به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی در فرآوری مواد اولیه در کارخانه نفلین سینیت است افزود: یکی از شاخصترین امتیازهای ماشین آلات در حال نصب، تکیه بر توانمندیهای داخلی و توسعه زنجیره تولید ملی است.