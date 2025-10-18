پخش زنده
امروز: -
صد خلبانان پاراگلایدر از سراسر کشور بر فراز میانکتل و دریاچه پریشان بال میگشایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: مسابقات کشوری پاراگلایدر با عنوان میانکتلکاپ از امروز آغاز شده و تا ۳۰ مهردر شهرستان کازرون ادامه دارد.
مهدی پارسایی افزود: این مسابقات با حضور بیش از ۱۰۰ خلبان از سراسر کشور در دو بخش بانوان و آقایان و زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
پارسایی بیان کرد: اختتامیه این رقابتها چهارشنبه ۳۰ مهر در محوطه تاریخی تنگ چوگان برگزار و برگزیدگان در آیین پایانی معرفی میشوند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، با بیان اینکه این رویداد در کنار میراث جهانی ساسانی برگزار می شود ، گفت: محور ساسانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، یکی از مهمترین جلوههای تمدن و هویت ایرانی است و شهرستان کازرون با آثار برجستهای، چون شهر باستانی بیشاپور و نقشبرجستههای ساسانی در تنگ چوگان، نماد پیوند تاریخ و طبیعت ایران کهن به شمار میرود.
مهدی پارسایی افزود: برگزاری مسابقات پاراگلایدر در چنین فضایی، فرصتی کمنظیر برای معرفی ظرفیتهای گردشگری فرهنگی و طبیعی استان فارس است و این رخداد علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، به رونق اقتصاد محلی، افزایش اشتغال جوانان و گسترش گردشگری فارس در سطح ملی و بینالمللی کمک میکند.
او گفت: در طول مسابقات، خدمات ایمنی، امدادی، رفاهی و اقامتی برای شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و مردم منطقه فراهم شده است.
رضازاده گفت: در طول روزهای برگزاری این رقابتها، علاقهمندان به ورزشهای هوایی و گردشگری فرهنگی میتوانند از تماشای پرواز پاراگلایدرها بر فراز چشماندازهای تاریخی و طبیعی تنگ چوگان و دریاچه پریشان لذت ببرند.