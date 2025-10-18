به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسعود احمدی یکی از طبیعت‌دوستان فعال در شهرستان فریدن، تصاویری واضح از یک سیاه گوش در حال گذر از منطقه زیستگاهی خود به ثبت برساند.

مشاهده و ثبت تصاویر از گونه‌های جانوری کمیاب، همواره برای جامعه محیط زیست کشور و فعالان حفظ طبیعت، خبری مسرت‌بخش و در عین حال زنگ خطری جدی برای حفاظت تلقی می‌شود.

این مشاهده، اهمیت ویژه این منطقه را به عنوان یکی از پناهگاه‌های این گربه‌سان باشکوه، بیش از پیش آشکار ساخته و ضرورت اقدامات حفاظتی جدی‌تر را برجسته می‌کند.

سیاه‌گوش یکی از مجموعه گربه‌سان ارزشمند موجود در ایران و استان اصفهان شامل گربه وحشی، گربه جنگلی، گربه شنی، گربه پالاس، کاراکال، پلنگ و یوزپلنگ ایرانی است که تاکنون در استان از این گونه، تصویری به ثبت نرسیده بود.

زیستگاه این گربه‌سان، جنگل‌های کوهستانی با تراکم بالای بُته و درختچه و علف است.

سیاه‌گوش، گربه‌سانی با رنگ خاکستری و خال‌های سیاه است و شباهت زیادی به گربه‌سانان دیگری به‌نام کاراکال دارند که در سرده (جنس) دیگری قرار دارند.

شهرستان فریدن در غرب اصفهان و در دامنه کوه‌های زاگرس واقع است.