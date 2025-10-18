پخش زنده
تصاویری واضح از یک سیاهگوش در حال گذر در طبیعت فریدن به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسعود احمدی یکی از طبیعتدوستان فعال در شهرستان فریدن، تصاویری واضح از یک سیاه گوش در حال گذر از منطقه زیستگاهی خود به ثبت برساند.
مشاهده و ثبت تصاویر از گونههای جانوری کمیاب، همواره برای جامعه محیط زیست کشور و فعالان حفظ طبیعت، خبری مسرتبخش و در عین حال زنگ خطری جدی برای حفاظت تلقی میشود.
این مشاهده، اهمیت ویژه این منطقه را به عنوان یکی از پناهگاههای این گربهسان باشکوه، بیش از پیش آشکار ساخته و ضرورت اقدامات حفاظتی جدیتر را برجسته میکند.
سیاهگوش یکی از مجموعه گربهسان ارزشمند موجود در ایران و استان اصفهان شامل گربه وحشی، گربه جنگلی، گربه شنی، گربه پالاس، کاراکال، پلنگ و یوزپلنگ ایرانی است که تاکنون در استان از این گونه، تصویری به ثبت نرسیده بود.
زیستگاه این گربهسان، جنگلهای کوهستانی با تراکم بالای بُته و درختچه و علف است.
سیاهگوش، گربهسانی با رنگ خاکستری و خالهای سیاه است و شباهت زیادی به گربهسانان دیگری بهنام کاراکال دارند که در سرده (جنس) دیگری قرار دارند.
شهرستان فریدن در غرب اصفهان و در دامنه کوههای زاگرس واقع است.