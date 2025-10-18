به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ ناصر مظلومی در تشریح این خبر گفت: طرح برخورد با خودرو‌های شوتی و آلودگی صوتی و دارای تخلفات حادثه ساز با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی انتظام بخشی و جلوگیری بروز تخلفات و هنجار شکنی همچنین آلودگی صوتی در شهرستان سلماس با بسیج یگان‌های انتظامی به مرحله اجرا گذاشته شد.

او افزود: پلیس در اجرای این طرح تعداد ۱۸ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتور سیکلت متخلف را توقیف و به پارکینگ ارجاع داد.

سرپرست انتظامی شهرستان سلماس در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه از سوی افراد فرصت طلب و قانون گریز مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام، تا در اسرع وقت نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام شود