رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: خبر غرورآفرین ثبت سه روستای کهن‌زیست و فرهنگ‌خیز ایران، روستا‌های شفیع‌آباد، سهیلی و کندلوس در فهرست روستا‌های جهانی، برگ دیگری بر دفتر پرافتخار میراث فرهنگی ایران افزود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدابراهیم زارعی در پیامی، جهانی شدن سه روستای ایران را تبریک گفت و آن را تعهدی تازه برای حفاظت از میراث ارزشمند و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این روستا‌ها عنوان کرد.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ضمن تبریک جهانی شدن سه روستای ایران گفت : این رویداد تاریخی نشان داد که روح ایرانی، در هر اقلیم و زمانی، توان آن را دارد که از خاک، فرهنگ بسازد و از زیست مردمانش، زیبایی و معنا بیافریند.

وی افزود: این روستا‌ها تنها سه نقطه بر نقشه و پهنه جغرافیایی ایران نیستند بلکه سه فصل از کتاب تمدن ایرانی‌ هستند که توانستند نگاه جهان را به خود جلب کنند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت : در شفیع‌آباد صبوری کویر با دانش کهن و معماری بومی در هم آمیخته است، در سهیلی هم‌زیستی انسان و دریا، فرهنگ مهمان نوازی و آئین‌های جنوب ایران و در کندلوس قصه‌ها و روایاتی که در قلب البرز اتفاق افتاده ، معنای این ثبت جهانی را بیش از پیش تقویت کرده است.

زارعی افزود : این دستاورد، حاصل پیوند اندیشه و عملِ مردمانی است که با عشق به میراث خود زیسته‌اند و پژوهشگران، هنرمندان و کنشگران میراث فرهنگی که در راه پاسداشت این اصالت‌ها مسیر درست را پیموده‌اند و امروز ما به این افتخار می‌بالیم.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت : پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این رخداد را به عنوان یک افتخار و اقتدار ملی تبریک گفته و آن را فرصتی برای بازاندیشی معنا و توجه بیشتر به میراث زنده و پیوند آن با میراث ملموس و ناملموس می‌داند ، میراثی که تنها در آثار مادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در رفتار، آئین، زبان، موسیقی و خاطره جمعی مردم تداوم دارد.

وی افزود: ثبت جهانی این روستا‌ها و معرفی آنها به جهان به عنوان مقصد گردشگری نه تنها فرصتی ارزشمند به شمار می‌رود بلکه تعهدی تازه بر دوش ما می‌گذارد که برای حفاظت از این میراث ارزشمند و بهره برداری از ظرفیت‌های این حوزه بیش از پیش بکوشیم.

زارعی گفت: این موفقیت را به مردم فرهنگ‌پرور ایران و به خصوص جامعه محلی این سه روستا باید تبریک بگوییم که به خوبی از این گنجینه‌ها پاسداری کرده و آن را به جهان معرفی کردند.