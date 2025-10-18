پخش زنده
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از آغاز ساخت و نصب ۴ هزار و ۵٠٠ تابلوی معابر سطح شهر بهمنظور هویتبخشی، زیباسازی و تسهیل تردد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدسعید کاشفی در خصوص آخرین اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای ساماندهی تابلوهای معابر شهر یزد گفت: روند پایش و اصلاح تابلوهای معابر شهری که در سال گذشته با اصلاح و نصب تابلو ١٢ محله شهر سرعت گرفت، با عملیات نصب و نوسازی تابلوهای معابر محدوده بلوار جمهوری اسلامی و شهرک اندیشه ادامه یافته است.
وی افزود: در این مرحله، بیش از ٩٠٠ تابلوی معابر اعم از دیوارکوب، پایهدار و تابلوی فلشدار برای تسهیل تردد و شناسایی آسانتر مسیرها برای شهروندان عزیز یزدی در این محدود آمادهسازی و نصب میشود.
کاشفی خاطرنشان کرد: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته در مناطق مختلف و از سوی شهروندان، در نظر داریم در مراحل نصب تابلوهای معابر شهری که از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد یافت، بیش از ۴ هزار و ۵٠٠ تابلو معبر شهری را در سطح محلات مختلف شهر نصب کنیم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد ادامه داد: نصب و اصلاح تابلوی ٢٢ خیابان و بلوار اصلی شهر که مدتهاست وضعیت مطلوبی ندارد نیز در دستور کار قرار دارد که از جمله این معابر میتوان به بلوار شهید عابدی، خیابان شهید خلیل حسنبیگی، بلوار شیخ صدوق، خیابان دهم فروردین، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان آیتالله کاشانی و خیابان صحرا اشاره کرد.
وی گفت: در برخی از این معابر سالهاست اقدامی در خصوص اصلاح و بهروزرسانی تابلوی راهنمای معبر نشده است و در برخی موارد نیز مردم برای آدرسدهی دچار مشکل هستند که امید داریم با نوسازی تابلوها، به همسانسازی و جذابیت بصری تابلوهای سطح شهر کمک شایانی شود.
کاشفی با اشاره به روند بیسابقه ساخت و نصب تابلوی معابر سطح شهر در دو سال اخیر گفت: در سالهای گذشته و امسال بیش از ١٢ هزار تابلوی معبر نصب شده و یا نصب خواهد شد که این آمار معادل نصب میانگین تابلوها در ٢٠سال گذشته شهر است که امیدواریم تحول خوبی در پاسخ به مطالبه شهروندان رقم بخورد.