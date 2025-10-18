به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طی تغییراتی در سطح مدیریتی حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور، وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، رامین کاشف آذر را به سمت سرپرست جدید شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی منصوب کرد.

کاشف آذر پیش از این، در معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی هواپیمایی کیش مشغول به فعالیت بوده و اکنون با پذیرش این مسئولیت، جایگزین سعید چلندری می‌شود. سعید چلندری از اردیبهشت سال ۱۴۰۱، با حکم وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، عهده‌دار سمت سرپرستی این شهر فرودگاهی مهم کشور بود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، مراسم رسمی تودیع سعید چلندری، مدیرعامل سابق، و معارفه رامین کاشف آذر، سرپرست کنونی شهر فرودگاهی امام خمینی امروز در ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.