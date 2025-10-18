برنامه «سیاحت غرب»، با بررسی نقش لابی اسرائیل در ایالات متحده از شبکه چهار و مستند «آقای خاص»، با نگاهی به حضور محمد بنا، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «سیاحت غرب»، این هفته، نقش لابی اسرائیل در ایالات متحده را از زبان والتر هیکسون، استاد تاریخ دانشگاه آکرونِ اوهایو افشا می‌کند.

این برنامه در ۵ قسمت از شنبه تا چهارشنبه، از ۲۶ تا ۳۱ مهر، نقش لابی اسرائیل در ایالات متحده را از زبان والتر هیکسون، استاد تاریخ دانشگاه آکرونِ اوهایو افشا می‌کند. این برنامه گفتگوی گرنت اسمیت، مدیر پژوهش‌کدۀ «سیاست‌گذاری‌های خاورمیانه‌ای در واشنگتن» را که در روز ۱۳ مهر ۱۴۰۰ با والتر هیکسون (استاد تاریخ دانشگاه آکرون در ایالت اوهایو) انجام داده است، پخش می کند. این گفت‌و‌گو دربارۀ دو کتاب هیکسون با عناوین «زره اسرائیل» و «معماران سرکوب»، پیرامون واکاوی نقش لابی اسرائیل در ایالات متحده است.

برنامه «سیاحت غرب»، ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.

مستند «آقای خاص»، روایتی از حضور محمد بنا در کسوت مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در ادوار مختلف المپیک، از شبکه مستند پخش می شود.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی سجاد ترابی، شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۵، بازپخش می شود.