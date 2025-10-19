پس از ۲۱ سال انتظار، پروژه دوخطه‌سازی راه‌آهن زنجان-قزوین با پیگیری‌های مستمر دولت و مسئولان استانی در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در چهارمین بازدید میدانی خود از دو خطه سازی راه آهن زنجان-قزوین از قطعه چهارم این طرح بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت آن قرار گرفت.

طی این بازدید سید محسن صادقی به همراه مسوولان استانی موانع موجود در مسیر اجرای قطعه چهارم را بررسی کرد که در نتیجه، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل آن اتخاذ شد.

این طرح از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان است که پس از ۲۱ سال انتظار با همت دولت چهاردهم و اهتمام مدیران استانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

این طرح به رغم قرار گرفتن در مصوبات سفر دولت به استان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تعطیل بوده است که با پیگیری‌های مسئولین استان اتمام طرح جزو مصوبات سفر رئیس جمهور به استان زنجان قرار گرفت.

عملیات اجرایی این طرح از ابتدای سال جاری راه اندازی شده و ریل گذاری آن تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.

با بهره برداری از این طرح، ظرفیت و سرعت جابجایی بار و مسافر در خط زنجان - قزوین به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و همچنین رونق اقتصادی با جابجایی کالا و خدمات و همچنین حضور گردشگران به استان محقق خواهد شد.

قطعات پروژه شامل قطعه اول به طول ۵۷ کیلومتر با پیشرفت حدود ۹۰ درصد، قطعه دوم به طول ۵۰ کیلومتر (تکمیل و تحویل شده)، قطعه سوم به طول ۳۸ کیلومتر با پیشرفت نزدیک به ۸۰ درصد و قطعه چهارم به طول ۳۶ کیلومتر با پیشرفت نزدیک به ۸۰ درصد است که در مرحله تکمیل سوزن‌بندی خطوط فرعی زنجان – بناب قرار دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، طی قطعات یک و سه نیز به زودی تکمیل و تحویل خواهد شد.

در سفر اخیر دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور به زنجان بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای تکمیل طرح مصوب شد که از این میزان، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران تخصیص یافته است.

با بهره برداری کامل پروژه، افزایش ظرفیت حمل بار از هفت میلیون تن به ۱۶ میلیون تن در سال، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر از ۱.۵ میلیون نفر به ۲.۸ میلیون نفر، اتصال مراکز بار، صنایع و شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی، کاهش تلفات جاده‌ای و خسارات ناشی از تردد خودرو‌های سنگین در محور‌های مواصلاتی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست، کاهش زمان سفر و افزایش سرعت قطار تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.